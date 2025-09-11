Россиянам назвали способ выгодно купить квартиру

ЦИАН: Покупать жилье на вторичном рынке в пригородах оказалось выгоднее

Жилье на вторичном рынке городов-миллионников дорожает быстрее, чем в пригородах. Недвижимость в центре агломерации сейчас стоит на 48 процентов дороже, чем за его пределами. К такому выводу пришли эксперты «Циан.Аналитики». Копия исследования есть в распоряжении редакции «Ленты.ру». Причем этот разрыв увеличивается: в прошлом году он составлял 44 процента.

Как сказала эксперт «Циан.Аналитики» Елена Бобровская, за пределами городских рубежей в миллионниках жилье уже значительно дешевле, чем непосредственно в центре агломерации. «Придется пожертвовать близостью к центру, больше времени тратить на дорогу, как правило, потерять в качестве инфраструктуры, но зато получится существенно сэкономить и стать владельцем собственного жилья», — констатировала она.

В условиях роста цен и высоких ставок по ипотеке выгоднее всего подбирать варианты в соседних населенных пунктах в Московском регионе — разница в цене квадратного метра тут почти двукратная. Кроме того, сэкономить получится и покупая квартиры в пригородах Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и Казани (в этих случаях разница достигает до 60 процентов). А минимальная разница в стоимости (менее 16 процентов) — в Челябинске, Воронеже и Новосибирске.

По итогам августа стоимость квадратного метра «вторички» снизилась в 26 российских городах из 70 исследованных — в 43 остальных показатель вырос. Наиболее заметный рост произошел в Севастополе (плюс 3,5 процента), Чебоксарах (3,4 процента) и Перми (3,3 процента), а наиболее заметное снижение — в городах Ленинградской области (минус 3,6 процента), Волжском (2,6 процента) и Якутске (2,6 процента).