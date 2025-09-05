Цены на «вторичку» в Москве изменились

Вторичное жилье в Москве подешевело на 1,3 % за месяц

По итогам августа вторичное жилье в Москве подешевело на 1,3 процента, до 361,1 тысячи рублей за квадрат в среднем. Об этом говорится в исследовании «Мира квартира», передает РИА Новости.

Аналитики выяснили, что за месяц стоимость квадратного метра «вторички» снизилась в 26 российских городах из 70 исследованных — в 43 остальных показатель вырос. Наиболее заметный рост произошел в Севастополе (плюс 3,5 процента), Чебоксарах (3,4 процента) и Перми (3,3 процента), а наиболее заметное снижение — в городах Ленинградской области (минус 3,6 процента), Волжском (2,6 процента) и Якутске (2,6 процента).

В Московской области и Санкт-Петербурге цены на жилье снизились на 1,9 процента и 0,5 процента, соответственно. По словам гендиректора «Мира квартир» Павла Луценко, стоимость квадрата в столицах продолжает падение, начатое в мае и июне. «Вероятно, при нынешнем уровне цен и недоступности ипотечных программ спрос не может поддержать дальнейший рост», — объяснил он.

Отмечается, что в целом вторичное жилье в крупных городах России подорожало на 0,7 процента, до 122,2 тысячи рублей за квадрат.

Ранее эксперт по недвижимости Роман Капинос заявил, что в ближайшее время не стоит ждать снижения цен на жилье в России.