Россиянам предложили туры в Сочи от 62 тысяч рублей на двоих

Туры в Сочи в преддверии завершения высокого сезона обойдутся от 62 тысяч рублей на двоих с перелетом и завтраками. Соответствующие предложения размещены на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что бюджетно отдохнуть на российском курорте получится в отелях категории «три звезды» в сентябре и начале октября. Так, десятидневный тур в Сочи с вылетом 6 октября и размещением в трехзвездочном отеле «Марианна» можно купить от 61,9 тысячи рублей.

Отдых в отеле категории «четыре звезды» стоит дороже — от 82 тысяч рублей с перелетом, а в пятизвездочном отеле — от 140 тысяч рублей с перелетом. Завтраки включены во все предложения.

Ранее россиянам раскрыли самые доступные направления для путешествий по стране в бархатный сезон. На первом и втором местах в списке расположились Иркутск и Барнаул.

