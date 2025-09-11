Россияне назвали дающие им чувство комфорта вещи в доме

Rondell: Большинству россиян чувство защищенности дома дарит удобная мебель

Большинство россиян (68 процентов) чувствуют себя защищенными дома благодаря удобной мягкой мебели — креслу или дивану. О других любимых атрибутах и ритуалах в домах сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на исследование компании Rondell.

На кухне главными атрибутами считаются стильная посуда (45 процентов) и качественные принадлежности, которые помогают чувствовать себя творцом во время готовки (40 процентов). У 57 процентов опрошенных есть любимая чашка для кофе или чая.

Исследование компании показало, что для создания уюта важна атмосфера: любимая музыка (65 процентов), фотографии (38 процентов), свечи и ароматизаторы (32 процентов). Для 35 процентов важна удобная и элегантная домашняя одежда, дарящая ощущение роскоши. А для 33 процентов — зеркало, поскольку уверенность строится на любви к себе.

Окружающее пространство влияет на настроение и продуктивность. Чистота на рабочем месте создает ощущение контроля (65 процентов). Минимализм и продуманная организация помогают сосредоточиться (55 процентов). Открытые пространства важны для 48 процентов, а уют и тепло, мягкие текстуры и натуральные материалы — для 28-33 процентов.

Удобную мебель главным элементом уюта считают процентов 75 процентов, 62 процента уделяют внимание освещению и цвету, 43 процента используют ароматы и музыку, а 22 процента тщательно выбирают декор для создания настроения.

Россиянам также важны ароматы в дома: 63 процента отмечают, что чистый воздух и свежесть после уборки помогают сосредоточиться, 55 процентов используют любимый парфюм, 52 процента любят запах свежесваренного кофе, а 47 процентов — домашней выпечки. Около 27 процентов стимулируют ум ароматами специй, а 20 процентов применяют аромасвечи или эфирные масла с любимым запахом.

Ранее стало известно, что большинство россиян отказались экономить на оформлении кухни. Это место остается ключевым пространством в доме для россиян, объяснили в компании Mr.Doors.