Россиянин совершил преступление ради встречи с любимой

Житель Читы угнал самосвал с карьера, чтобы съездить на свидание

Житель Читы (Забайкальский край) угнал самосвал с карьера, чтобы съездить на свидание. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

По данным канала, в одну из ночей 28-летний мужчина захотел увидеть возлюбленную и выбрал для поездки к ней весьма необычный транспорт. С ближайшего карьера он угнал самосвал, но не рассчитал, что момент его преступления зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Самосвал быстро нашли — угонщик бросил его в грязи среди дач. Самого злоумышленника обнаружили неподалеку. В отношении него возбудили уголовное дело.

Ранее в Ленинградской области задержали 23-летнего мужчину за угон машины скорой помощи.