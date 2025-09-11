Россия
Россиянка залезла на чужой балкон, разбила горшок об голову спасателя и попала на видео

В Санкт-Петербурге женщина залезла на чужой балкон и ударила горшком спасателя
Константин Лысяков
В Санкт-Петербурге женщина залезла на чужой балкон и ударила горшком по голове пытавшегося ее снять спасателя. Видео инцидента опубликовала «Фонтанка» в Telegram.

На кадрах видно, как женщина вылезла в оконный проем на третьем этаже дома на Звенигородской улице и по карнизу перебралась на соседний балкон. Чтобы снять ее, приехали спасатели, которые использовали пожарную лестницу. В результате женщина сорвала и сбросила вниз шлем схватившего ее сотрудника экстренной службы, а затем разбила об его голову горшок с цветком.

Судя по кадрам, в ходе непродолжительной борьбы спасателю удалось затащить женщину в квартиру. Причина поведения петербурженки и ее дальнейшая судьба пока неизвестны.

Ранее жители Москвы сняли на видео четырехлетнего ребенка, выбравшегося из окна на 12-м этаже жилого дома. На кадрах видно, что несовершеннолетний почти полностью свесился с карниза. Каким образом ему удалось удержаться, различить невозможно.

