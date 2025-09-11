Интернет и СМИ
Россиянок призвали делать пироги с одной начинкой для привлечения мужчин

Врач Продеус заявил, что запах тыквы привлекает мужчин
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Drazen Zigic / Shutterstock / Fotodom

Врач-иммунолог Андрей Продеус призвал россиянок в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале готовить пирог с одной начинкой, запах которой привлекает мужчин. Выпуск с рекомендацией специалиста доступен на сайте телеканала.

Продеус назвал запах тыквы и тыквенного пирога самым привлекательным для мужчины. По его словам, этот аромат ассоциируется у них с домом и женской притягательностью. Иммунолог также заявил, что, согласно исследованиям, когда мужчина вдыхает запах тыквы, у него улучшается кровообращение в области органов малого таза.

«Женщины, делайте пироги с тыквой. Мужчины будут вас любить еще больше», — призвал врач.

Ранее врач и телеведущая Елена Малышева разрешила россиянкам курортные романы. Она заявила, что, если женщина не состоит в других отношениях, то она может наслаждаться романтической связью на отдыхе.

