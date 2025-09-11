Силовые структуры
19:50, 11 сентября 2025Силовые структуры

Российская пенсионерка обхитрила подруг на взятках

Брянская пенсионерка обманула подруг при передаче взятки сотруднице полиции
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Брянская пенсионерка обхитрила двух подруг, чтобы заработать на взятке, но в итоге понесла наказание. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Брянской области.

Брянский районный суд установил, что местная жительница решила подкупить сотрудника правоохранительных органов, чтобы ее сын избежал уголовной ответственности или отделался минимальным наказанием. Она связалась с приятельницей, дружившей с сотрудницей полиции, и та согласилась помочь.

Женщины договорились передать следователю 400 тысяч рублей, однако матери, пытавшейся урегулировать проблемы с сыном, решили назвать сумму в 500 тысяч рублей. Посредница накинула еще и втайне от сообщницы сказала взяткодательнице передать 700 тысяч рублей. Таким образом, пенсионерка оставила себе 200 тысяч рублей, ее подруга из полиции 100 тысяч рублей, а оставшуюся часть в 400 тысяч рублей отнесла следователю. Но тот от денег отказался и тогда полицейская присвоила их себе, а подруге сообщила, что взятка ушла адресату.

Воодушевившись успехом, пенсионерка предложила взяткодательнице накинуть следователю «премию» еще на 200 тысяч рублей, из которых 150 тысяч рублей оставила себе, а подруге из полиции отдала 50 тысяч рублей на взятку следователю. Эти деньги остались в кармане сотрудницы правоохранительных органов.

Суд признал пенсионерку и сотрудницу полиции виновными в посредничестве во взяточничестве и в трех эпизодах мошенничества. При назначении наказания было учтено активное сотрудничество обеих женщин и раскаяние. Обе получили условное наказание в 4 и 5 лет соответственно. Сотрудницу полиции уволили со службы с лишением специального звания.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае 36-летнего сотрудника отдела полиции № 5 заподозрили в покровительстве интим-салону.

