Российская пенсионерка обхитрила подруг на взятках

Брянская пенсионерка обманула подруг при передаче взятки сотруднице полиции

Брянская пенсионерка обхитрила двух подруг, чтобы заработать на взятке, но в итоге понесла наказание. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Брянской области.

Брянский районный суд установил, что местная жительница решила подкупить сотрудника правоохранительных органов, чтобы ее сын избежал уголовной ответственности или отделался минимальным наказанием. Она связалась с приятельницей, дружившей с сотрудницей полиции, и та согласилась помочь.

Женщины договорились передать следователю 400 тысяч рублей, однако матери, пытавшейся урегулировать проблемы с сыном, решили назвать сумму в 500 тысяч рублей. Посредница накинула еще и втайне от сообщницы сказала взяткодательнице передать 700 тысяч рублей. Таким образом, пенсионерка оставила себе 200 тысяч рублей, ее подруга из полиции 100 тысяч рублей, а оставшуюся часть в 400 тысяч рублей отнесла следователю. Но тот от денег отказался и тогда полицейская присвоила их себе, а подруге сообщила, что взятка ушла адресату.

Воодушевившись успехом, пенсионерка предложила взяткодательнице накинуть следователю «премию» еще на 200 тысяч рублей, из которых 150 тысяч рублей оставила себе, а подруге из полиции отдала 50 тысяч рублей на взятку следователю. Эти деньги остались в кармане сотрудницы правоохранительных органов.

Суд признал пенсионерку и сотрудницу полиции виновными в посредничестве во взяточничестве и в трех эпизодах мошенничества. При назначении наказания было учтено активное сотрудничество обеих женщин и раскаяние. Обе получили условное наказание в 4 и 5 лет соответственно. Сотрудницу полиции уволили со службы с лишением специального звания.

