Наука и техника
17:32, 11 сентября 2025Наука и техника

Российских «Скворцов» в зоне СВО доверили «Орбите»

«Известия»: Система «Орбита» в зоне СВО обеспечивает работу FPV-дронов «Скворец»
Иван Потапов
Иван Потапов
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В настоящее время система удаленного управления «Орион» обеспечивает боевую работу FPV-дронов «Скворец», способных решать задачи в темное время суток в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом пишет газета «Известия».

«Управление и передача информации с аппарата могут осуществляться на нестандартных частотах. Максимальная масса полезной нагрузки — 3,5 килограмма», — говорится в публикации.

По словам секретаря наблюдательного совета Центра беспилотных систем и технологий (ЦБСТ) Александра Сидякина, использование связки из «Орбиты» и «Скворца» выводит работу боевых подразделений на новый уровень, в частности, ускоряет разведку, повышает точность нанесения ударов и снижает нагрузку операторов. Согласно военному эксперту Вадиму Козюлину, данная связка помогает сохранить жизни российских бойцов в зоне СВО.

Также газета со ссылкой на компанию-разработчика сообщила, что российская система удаленного доступа «Орбита» сможет управлять беспилотными летательными аппаратами, действующими на фронте, из любой точки мира.

В августе ТАСС со ссылкой на представителя компании «Русское оружие» рассказало, что российским дроном «Корвет», используемым в зоне СВО для доставки и сброса боеприпасов, смогут управлять из любой точки мира.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
