14:23, 11 сентября 2025Россия

Российский депутат обозвал женщин-водителей «телками с опилками в голове»

Депутат Дидаров обозвал женщин-водителей телками с опилками в голове
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Unsplash

Депутат из Северной Осетии Сослан Дидаров в одной из соцсетей опубликовал пост, в котором обозвал женщин-водителей «телками с опилками в голове». По его мнению, автомобилистки представляют опасность не только для себя, но и для окружающих. Об этом стало известно Telegram-каналу «Осторожно, новости».

Российский парламентарий отметил, что многие покупают своим женам, дочерям водительские права. «Пожалуйста, заставьте их выучить хотя бы основные правила дорожного движения и основные знаки, регулирующие движение», — посоветовал в посте Дидаров.

Он посетовал на то, что по Владикавказу стало невозможно передвигаться «без невроза и бесконечного маневрирования».

Позже он пояснил, что опубликовал данное обращение, повинуясь эмоциям. Депутат подчеркнул, что своим постом пытался повлиять и на мужчин.

Как утверждают «Осторожно, новости», одну из подписчиц Дидаров в ходе полемики по данному вопросу назвал не совсем нормальной и заблокировал.

Ранее сообщалось, что депутат Гордумы Тарусы Калужской области от ЛДПР Евгений Руденко призвал россиянок носить мини-юбки для повышения рождаемости.

