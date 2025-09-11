Российское турагентство оставило клиентов без отпуска и денег

TourDom: Турагентство из Санкт-Петербурга обмануло десятки клиентов

Турагентство Friendly Club из Санкт-Петербурга оставило десятки клиентов без отпуска и денег, о чем одна из пострадавших рассказала в ролике в социальных сетях. На него обратило внимание издание TourDom.

Автор ролика призналась, что пользовалась услугами турагентства на протяжении трех лет и даже рекомендовала его знакомым. «С осени этого года ни одна путевка, которая была оплачена полностью, не была выполнена, и люди остались без отпусков. В том числе мои родители, которые очень долго копили на море, и мы», — поделилась девушка. Она уточнила, что пострадавших на данный момент больше 50 человек.

Одна из жертв мошенников, Татьяна, рассказала Telegram-каналу «Осторожно, новости», что внесла полную предоплату в размере 200 тысяч рублей за отдых в Турции от Friendly Club в июне. В августе она пыталась связаться с турагентством для уточнения деталей, но на звонки не отвечали даже основатели бизнеса. Позже она увидела на странице компании в социальных сетях объявление о технических работах и возврате средств, под которым было множество комментариев таких же обманутых туристов.

Она уточнила, что многие из них опасаются, что мошенники останутся безнаказанными из-за связей одного из владельцев бизнеса. «Мы писали заявления в полицию, но там странные отговорки, дело не возбуждают», — рассказала Татьяна.

