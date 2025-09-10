Россиянка не нашла в отеле ОАЭ алкоголя и засудила туроператора

Россиянка не нашла в отеле Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) алкоголя, обещанного туроператором, и засудила его. Об этом пишет издание TourDom.

Уточняется, что туристка из Тулы отправилась в ОАЭ по системе «все включено». Заселившись в отель, она столкнулась с отсутствием алкоголя — за ним ей пришлось ездить в соседний эмират. Такие поездки были для нее затратными.

Женщина захотела отсудить у туристического агентства 300 тысяч рублей за моральный ущерб. Как оказалось, отель подходил под категорию all inclusive, но местное законодательство не уточняет точный список ее услуг. Менеджер, в свою очередь, пообещал женщине, что в гостинице выпивка будет предоставляться. В итоге суд встал на сторону отдыхающей, снизив сумму возмещения в 10 раз — до 30 тысяч рублей.

Ранее российская туристка лишилась поездки на Кавказ за 95 тысяч рублей и отсудила у туроператора сумму в три раза больше. В итоге женщине возместили более 300 тысяч рублей.

