13:21, 11 сентября 2025Ценности

«Русский Тимоти Шаламе» снялся для зарубежного глянца

Российский актер Марк Эйдельштейн снялся для португальской версии журнала GQ
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Abdullah Artuev / GQ Portugal

Российский актер Марк Эйдельштейн снялся для португальской версии журнала GQ. Соответствующий пост появился на странице издания в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Звезду завоевавшего «Оскар» фильма «Анора» запечатлели в черной расстегнутой кофте, надетой на голое тело. Также 23-летний артист, прозванный «русским Тимоти Шаламе», в рамках съемки для зарубежного глянца примерил головной убор с птичьими крыльями и дополнил образ металлическим ожерельем с кольцом и цепочкой.

В августе Марк Эйдельштейн также снялся для китайской версии журнала Vogue. В апреле артист высказался о своем титуле «русского Тимоти Шаламе».

