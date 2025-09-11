Спорт
Германия
99:91
Завершен
Словения
ЧЕ-2025 (м)|Quarter Finals. 1-й тур
Финляндия
93:79
Завершен
Грузия
ЧЕ-2025 (м)|Quarter Finals. 1-й тур
ЦСКА
1:0
Завершен
Адмирал
Фонбет Чемпионат КХЛ
Ак Барс
3:6
Завершен
Автомобилист
Фонбет Чемпионат КХЛ
07:50, 11 сентября 2025Спорт

«Самая сексуальная спортсменка мира» сфотографировалась в коротком платье

Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: @alicasmd

Немецкая бегунья Алиса Шмидт, которую издание Busted Coveragе признало «самой сексуальной спортсменкой мира», опубликовала новую фотографию в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На снимке легкоатлетка позирует в белом платье. Фотограф нависает над ней так, что снимок сделан сверху вниз. Пост получил более 75 тысяч лайков.

Шмидт отбиралась на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Она выступала в составе сборной Германии в эстафете на дистанции 4 по 400 метров.

В 2017 году Шмидт заняла второе место в составе немецкой сборной в эстафете 4 по 400 метров на чемпионате Европы в возрасте до 20 лет. Спустя два года бегунья взяла бронзу в эстафете на первенстве Европы до 23 лет.

