Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
22:21, 11 сентября 2025Ценности

«Самая сексуальная в мире хоккеистка» показала грудь в едва заметном бикини

Хоккеистка Микайла Демайтер показала тело в едва заметном бикини
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @mikaylademaiter

Канадская модель Микайла Демайтер, которую в сети прозвали «самой сексуальной в мире хоккеисткой», показала тело в едва заметном купальнике. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

25-летняя спортсменка запечатлела себя на камеру в гостиной. Так, она предстала перед зеркалом в черном бикини, который состоял из частично оголяющего грудь бюстгальтера и плавок с тонкими завязками на талии. Внешний вид знаменитости дополнили длинное ожерелье с жемчужными бусинами, серьги, золотые браслеты и массивные кольца.

Фото: @mikaylademaiter

«Это я. Твой любимый повод проверить ленту новостей», — подписала девушка публикацию, которая набрала более 53 тысяч лайков.

В августе Микайла Демайтер снялась в откровенном боди и показала на камеру обнаженные ягодицы.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это ужасно». ФБР раскрыло новые детали вокруг убийства сторонника Трампа. Что стало известно?

    Отказ Капризова от предложения клуба НХЛ о контракте на 128 миллионов долларов объяснили

    Суд в Бразилии признал экс-президента виновным по делу о заговоре

    Поляки поедут на Украину учиться сбивать дроны

    В Британии заявили о восторге Путина из-за дронов в Польше

    Во Франции призвали к импичменту Макрона после слов о России

    Лукашенко послал сигнал Трампу после его письма

    «Самая сексуальная в мире хоккеистка» показала грудь в едва заметном бикини

    Подсчитаны потери Ивлеевой из-за «голой вечеринки»

    «Мы все еще ищем выживших». Масштабное наводнение на Бали сравнили с библейским потопом. Что сейчас творится на остове?

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости