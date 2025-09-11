«Самая сексуальная в мире хоккеистка» показала грудь в едва заметном бикини

Хоккеистка Микайла Демайтер показала тело в едва заметном бикини

Канадская модель Микайла Демайтер, которую в сети прозвали «самой сексуальной в мире хоккеисткой», показала тело в едва заметном купальнике. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

25-летняя спортсменка запечатлела себя на камеру в гостиной. Так, она предстала перед зеркалом в черном бикини, который состоял из частично оголяющего грудь бюстгальтера и плавок с тонкими завязками на талии. Внешний вид знаменитости дополнили длинное ожерелье с жемчужными бусинами, серьги, золотые браслеты и массивные кольца.

Фото: @mikaylademaiter

«Это я. Твой любимый повод проверить ленту новостей», — подписала девушка публикацию, которая набрала более 53 тысяч лайков.

В августе Микайла Демайтер снялась в откровенном боди и показала на камеру обнаженные ягодицы.