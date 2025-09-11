Скандально известный в России многоженец прокомментировал обвинения в развращении дочери

Многоженец Сухов не признает вину в развратных действиях

Скандально известный российский многоженец Иван Сухов отказался признавать вину в совершении развратных действий в отношении дочери. Об этом адвокат Александр Почуев рассказал РИА Новости.

По мнению многоженца, дочь его оклеветала из-за влияния телешоу, сотрудники которого добивались пикантных подробностей.

Ранее его дочь рассказала, что действия интимного характера со стороны отца она терпела с 14 лет. Следователи возбудили уголовное дело. Сухов заявил, что готов явиться в Следственный комитет (СК) России для дачи показаний.

Сухов скандально прославился после интервью, в котором рассказал о жизни с несколькими женщинами, а также о том, что на содержание всех детей и жен тратит не более 75 тысяч рублей, причем в эту сумму входят расходы на оплату квартир.

