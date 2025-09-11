В Кремле высказались о растущем курсе доллара

Песков назвал колебания курса доллара рыночными процессами

Колебания курса доллара — это «рыночные процессы». Так высказался о растущей стоимости иностранной валюты пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

Представитель Кремля напомнил, что макроэкономическая ситуация продолжает оставаться спокойной, несмотря на колебания на валютных торгах.

«Президент [РФ Владимир Путин] неоднократно говорил об этом, что в каждой ситуации то экспортерам нравится — импортерам не нравится, то наоборот. Всегда на рынке есть те, кому в большей или меньшей степени выгодны колебания рубля в ту или иную сторону», — пояснил Песков.

10 сентября Банк России установил курс доллара на отметке 84,92 рубля, евро — 99,82 рубля, а юаня — 11,89 рубля. С начала недели официальные курсы доллара и евро выросли более чем на три рубля. На следующий день к 11:00 по московскому времени евро доходил до 100,46 рубля. Курс доллара поднялся выше 86 рублей, однако эту отметку он уже преодолевал накануне.

Курс юаня на Мосбирже впервые с марта поднялся выше 12 рублей.

Как отмечал ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, излишне высокий курс российской валюты невыгоден власти и бизнесу. По его словам, ослабление рубля поможет бизнесу и увеличит доходы бюджета — оптимальным курсом он назвал соотношение в 100 рублей за доллар.