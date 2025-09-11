Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:06, 11 сентября 2025Экономика

В Кремле высказались о растущем курсе доллара

Песков назвал колебания курса доллара рыночными процессами
Вячеслав Агапов

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Колебания курса доллара — это «рыночные процессы». Так высказался о растущей стоимости иностранной валюты пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

Представитель Кремля напомнил, что макроэкономическая ситуация продолжает оставаться спокойной, несмотря на колебания на валютных торгах.

«Президент [РФ Владимир Путин] неоднократно говорил об этом, что в каждой ситуации то экспортерам нравится — импортерам не нравится, то наоборот. Всегда на рынке есть те, кому в большей или меньшей степени выгодны колебания рубля в ту или иную сторону», — пояснил Песков.

10 сентября Банк России установил курс доллара на отметке 84,92 рубля, евро — 99,82 рубля, а юаня — 11,89 рубля. С начала недели официальные курсы доллара и евро выросли более чем на три рубля. На следующий день к 11:00 по московскому времени евро доходил до 100,46 рубля. Курс доллара поднялся выше 86 рублей, однако эту отметку он уже преодолевал накануне.

Курс юаня на Мосбирже впервые с марта поднялся выше 12 рублей.

Как отмечал ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, излишне высокий курс российской валюты невыгоден власти и бизнесу. По его словам, ослабление рубля поможет бизнесу и увеличит доходы бюджета — оптимальным курсом он назвал соотношение в 100 рублей за доллар.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Курсы мировых валют резко взлетели. Когда россиянам ожидать доллар за сто рублей?

    Поплавская назвала давшую интервью Пугачеву «обиженкой»

    Популярная российская юмористка испытала ужас в туалете в Европе

    В Кремле ответили на вопрос о внешних целях совместных с Минском военных учений

    Жителям Подмосковья назвали время прихода первых заморозков

    Не принятый в российскую школу русский ребенок зачитал по памяти Пушкина на видео

    Россиянин попал под следствие после отказа женщины возобновить отношения

    В России апробируют дрон-ракету «Залп-1»

    Россияне оценили свое финансовое положение

    Токаев анонсировал референдум

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости