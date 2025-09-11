США решили вернуть свое посольство в Минск

Представитель Трампа Коул: США намерены вернуть свое посольство в Минск

США намерены вернуть свое посольство в Минск. Об этом заявил представитель президента США Дональда Трампа Джон Коул по итогам встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, передает БелТА.

«Мы хотим возвратить наше посольство в Минск. Мы хотим, чтобы между нашими странами развивались экономические отношения, развивалась торговля», — сообщил Коул.

Представитель американского лидера добавил, что для нормализации отношений США и Белоруссии «еще можно сделать очень много». По его словам, между Вашингтоном и Минском остались разногласия, однако их не следует «вытаскивать на поверхность».

Ранее Коул передал Лукашенко письмо от Трампа. В послании глава Белого дома поздравил белорусского коллегу с днем рождения.