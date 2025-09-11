Ценности
17:16, 11 сентября 2025

Стилист Лисовец раскрыл отношение к Лабубу

Стилист Владислав Лисовец заявил, что позитивно относится к игрушке Лабубу
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Go Nakamura / Reuters

Российский стилист Владислав Лисовец раскрыл отношение к Лабубу. Интервью с ним публикует «Леди Mail».

Знаток моды назвал игрушку прекрасной и заявил, что относится к ней позитивно. По его словам, фигурка стоит очень дорого, но некоторым личностям может помочь интегрироваться в социум.

«Я это никогда не осуждал, очень милая смешная игрушка, прикольная, вызывает улыбку. Сам я Лабубу не носил, и из моих знакомых тоже никто не носил, но вполне принимаю, что кому-то это очень нравится, и так и должно быть», — заявил собеседник издания.

В августе японская теннисистка Наоми Осака взорвала интернет нарядом с Лабубу на турнире US Open.

