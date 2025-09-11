Мир
14:54, 11 сентября 2025

Стубб рассказал о нехватке времени на жену из-за Зеленского

Стубб заявил, что провел больше времени с Зеленским, чем с женой
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что за последнюю неделю провел с украинским лидером Владимиром Зеленским больше времени, чем со своей женой. Его слова передает финская государственная телерадиокомпания Yle.

«Мне кажется, что на прошлой неделе я провел с вами больше времени, чем с собственной женой», — сказал политик президенту Украины на совместной пресс-конференции.

Финский лидер уточнил, что почти ежедневно общался с Зеленским. При этом Стубб также подчеркнул, что его супруга прибыла в Киев еще раньше него.

Ранее стало известно, что Зеленский встретится в четверг, 11 сентября, с лидером Финляндии Александром Стуббом. «В центре разговоров президента Владимира Зеленского с лидером Финляндии сегодня — проекты безопасности, евроинтеграция, инвестиции в инфраструктуру и гарантии безопасности для нашего государства. Также будем говорить об усилении давления на РФ, санкциях и важности устойчивого мира», — глава офиса украинского лидера Андрей Ермак.

