Россия
10:17, 11 сентября 2025Россия

Бизнесмен-христианин Стерлигов устыдил ученых при помощи раскрашенной карандашами таблицы

Бизнесмен Стерлигов показал раскрашенную карандашами таблицу и устыдил ученых
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Photoagency Interpress / Globallookpress.com

Скандально известный бизнесмен-христианин Герман Стерлигов устыдил ученых раскрашенной карандашами рукописной таблицей. Изображение, от которого должно стать стыдно профессорам и доцентам, он опубликовал в Telegram.

Предприниматель показал документ, который, по его словам, стал новостью для всех думающих людей — хронологию, охватывающую всю историю человечества. Документ разделен на две неравные части. Первая иллюстрирует жизнь ветхозаветных патриархов от Адама до Иосифа, а также время до рождения Иисуса Христа. Во второй части содержится новозаветная история от Христа до «схватки империй за мировое господство», за которым следует раздел «Англия рулит индустриализацией мира, а затем и утилизацией человечества». Последним этапом мировой истории в таблице Стерлигова является Второе пришествие.

В таблице видны помарки и исправления, в нескольких местах документ помят.

Стыдитесь, профессора и доценты! Все ваши жалкие безбожные институты и университеты не смогли родить такого главного пособия по изучению истории!

Герман Стерлигов
Герман Стерлигов разработал теорию, согласно которой все без исключения ответвления христианства впали в ересь, а единственными настоящими православными христианами являются лишь он сам и те, кто разделяет его взгляды.

Ранее бизнесмен оказался в центре скандала, пригласив россиян на открытие невольничьего рынка. Позже он объяснил, что под невольниками имел в виду любых наемных рабочих, а под рынком — биржу труда.

ЖЗЛ
