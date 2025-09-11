Бывший СССР
В Донецке при обстреле ВСУ получил повреждения Республиканский травмцентр

Главврач Боряк: При обстреле ВСУ поврежден Республиканский травмцентр Донецка

Фото: Tsitsagi Nikita / Globallookpress.com

В Донецке при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) был поврежден Республиканский травматологический центр, об этом сообщил ТАСС главврач медицинского учреждения Андрей Боряк.

По его словам, пострадавших нет. На опубликованных агентством кадрах видно, что повреждения получил фасад здания, выбиты стекла. Главрач уточнил, что выбито около 20 окон.

«Сейчас проводим оценку повреждений, среди пациентов и персонала пострадавших не выявлено», — добавил Боряк.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил, что по Донецку нанесен массированный ракетный удар. Предварительно, ВСУ атаковали город из реактивных систем залпового огня HIMARS, применяя кассетные боеприпасы, местные жители слышали не менее 12 взрывов.

