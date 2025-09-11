Мир
17:29, 11 сентября 2025

В Финляндии предсказали последствия возможного конфликта с Россией

Малинен: Конфликт с Россией принесет Финляндии только смерть и разрушения
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Возможный конфликт с Россией принесет Финляндии только смерть и разрушения. Об этом заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в своем аккаунте в соцсети Х.

«Я уже давно предупреждаю, что война против России не принесет славы и героев, (...) а только смерть и разрушения. Наши лидеры окончательно сошли с ума. Скорее всего, они находятся под прямым контролем "темных сил", готовящих очередной пожар на нашем континенте», — написал он.

Малинен также выразил надежду, что граждане Финляндии «пробудятся и осознают печальную судьбу», которую им готовит НАТО.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что союзники Украины не допустят, чтобы она оказалась в той же ситуации, в которой оказалась Финляндия после Второй мировой войны.

