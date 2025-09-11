Спорт
09:15, 11 сентября 2025Спорт

В ISU высказались об отношении к россиянам

Член совета ISU Кибалко: У организации нет неприязни к россиянам
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Член совета Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Кибалко рассказал об отношении организации к российским спортсменам. Об этом сообщает ТАСС.

По словам функционера, у ISU нет неприязни к россиянам. «У нас совершенно рабочая обстановка и вопросов усиления давления на Союз конькобежцев России и Федерацию фигурного катания на коньках России нет», — заявил Кибалко.

Ранее член совета ISU высказался о возможном запрете российских флагов на квалификационных соревнованиях фигуристов к Олимпиаде-2026. Он допустил, что такой запрет может быть введен.

13 мая ISU назвал имена российских фигуристов, допущенных к отборочному турниру к Олимпиаде-2026. В список вошли четыре спортсмена, выступающие в одиночном катании. При этом ISU не допустил спортивные пары и танцевальные дуэты.

