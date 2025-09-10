Спорт
10:12, 10 сентября 2025Спорт

В ISU допустили запрет российских флагов на олимпийской квалификации

Член совета ISU Кибалко допустил запрет российских флагов на квалификации ОИ
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Jim Young / Reuters

Член совета Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Кибалко высказался о возможном запрете российских флагов на квалификационных соревнованиях фигуристов к Олимпиаде-2026. Об этом сообщает ТАСС.

Он допустил, что такое решение будет принято. «Не знаю, как будет контролировать ситуацию оргкомитет», — добавил Кибалко.

Квалификационные соревнования на Олимпийские игры пройдут в Пекине с 17 по 21 сентября. Игры состоятся с 6 по 22 февраля 2026 года.

13 мая ISU назвал имена российских фигуристов, допущенных к отборочному турниру к Олимпиаде-2026. В список вошли четыре спортсмена, выступающие в одиночном катании. При этом ISU не допустил спортивные пары и танцевальные дуэты.

    Все новости