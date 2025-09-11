В Кремле ответили на вопрос об инциденте с дронами в Польше

Песков: У Кремля нет новых комментариев по истории с БПЛА в Польше

У Кремля нет новых комментариев по истории с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) в Польше. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Официальный представитель Кремля отметил, что ему нечего добавить к заявлению Министерства обороны России по инциденту с дронами.

«Что касается риторики заявлений, которые мы слышим из Варшавы, — ничего там нового нет», — добавил он.

По словам Пескова, риторика Польши характерна практически для всех европейских столиц в последнее время.

Ранее МИД России ответил на обвинения со стороны Польши. В ведомстве отметили, что приведенные Минобороны России факты развеяли мифы польских властей о якобы преднамеренном нарушении российскими беспилотниками воздушного пространства республики.