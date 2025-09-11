В Кремле рассказали о подготовке нового телефонного разговора Трампа и Путина

Песков: Время телефонного разговора Путина и Трампа пока не определено

Время следующего телефонного разговора президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа пока не определено. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Нет, пока нет никаких конкретных договоренностей о дате проведения телефонного контакта. Но при необходимости такой разговор может быть весьма и весьма оперативно согласован, все каналы для этого имеются», — сказал представитель Кремля.

Ранее Трамп после разговора с европейскими лидерами опубликовал фотографию с Путиным, сделанную на саммите на Аляске.