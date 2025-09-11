Бывший СССР
В МИД сделали прогноз по снижению планки мобилизации на Украине

Посол МИД РФ Мирошник: Украина дойдет до мобилизации 15-летних
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник заявил, что Украина неизбежно будет понижать планку мобилизации и дойдет до использования ресурса 15-летних украинцев. Об этом он высказался в беседе с ТАСС.

Мирошник подчеркнул, что сейчас на Украине считают подготовленными воинами тех, кто прошел 42-дневную подготовку и брошен на передовую. По его мнению, понижены планки состояния здоровья и возраста.

«Поэтому живая сила — это единственный ценз, или единственная вещь, которую Украина может продать в отношениях с Западом. Деньги и вооружение поставляет Запад, а Украина может предоставить только живую силу», — сказал дипломат.

Ранее стало известно, что власти Украины намерены срочно мобилизовать 122 тысячи человек из-за ситуации на фронте. В Днепропетровской области якобы планируется мобилизовать более 22 тысяч человек, в Одесской области — порядка 18 тысяч. Официально данные о возможной мобилизации не подтверждены.

