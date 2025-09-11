В Париже нашли утерянную 400 лет назад картину Рубенса

В одном из парижских особняков обнаружили картину, на которой изображен Иисус Христос на кресте. Она принадлежит кисти фламандского художника Питера Пауля Рубенса и была написала более 400 лет назад, в 1613 году. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Как стало известно, найти картину удалось главе аукционного дома Osenat Жан-Пьеру Осена. Он готовил к продаже особняк, где и находилась картина. С этой находкой он отправился к историку искусства Нилу Буттнеру, и тот подтвердил, что ее действительно написал Рубенс. Предположительно, она была создана для частной коллекции.

По некоторым данным, сперва она находилась во владении французского художника Вильяма Бугро, а потом попала в руки владельцев особняка в Париже, где ее и нашли. Как заявил Осена, картина в очень хорошем состоянии. Ее выставят на аукцион 30 ноября.

