В Польше зафиксировали рост въезда молодых украинцев

RMF: В Польше зафиксировали рост въезда украинцев 18-22 лет

В Польше зафиксировали рост въезда украинцев в возрасте 18-22 лет, которым недавно разрешили выезд за границу. Об этом сообщает RMF FM.

По данным польской пограничной службы, с 28 августа по 3 сентября в Подкарпатское воеводство прибыли 6100 мужчин, тогда как выехали 2000.

Также отмечается, что в Люблинское воеводство за тот же период въехали еще 4605 украинцев.

Ранее Государственный пограничный комитет заявил, что Польша выдворила на родину 15 граждан Украины из соображений безопасности. В ведомстве уточнили, что украинцы были признаны виновными в различных преступлениях и правонарушениях, в том числе в хранении наркотических средств, краже, подделке документов и организации незаконного пересечения польской границы.

