14:33, 11 сентября 2025Россия

В России предложили создать сеть мужских консультаций

Председатель Совфеда Матвиенко: В России нужно открыть сеть мужских консультаций
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Federation Council of Russia / Globallookpress.com

В России нужно открыть сеть мужских консультаций. С таким предложением выступила председатель Совфеда Валентина Матвиенко. Ее слова приводит Daily Storm в Telegram.

Необходимость этого политик обосновала ухудшением демографических показателей. По ее словам, контролировать репродуктивное здоровье должны не только женщины, но и мужчины.

Матвиенко уточнила, что в ряде регионов, в частности в Москве, подобная практика уже существует.

Глава Бурятии Алексей Цыденов призвал местных мужчин унести жен в спальни и заняться наполнением детских садов. Об этом он заявил на открытии отремонтированного дошкольного учреждения вместимостью до 280 воспитанников.

