В России сочли никчемным «успех» украинской разведки

Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны (МО) Украины, заявившее об успехе при атаке на российский корабль под Новороссийском, на самом деле поразило гражданское аварийно-спасательное судно. Заявление украинской разведки опроверг Telegram-канал «Изнанка».
По данным канала, ГУР поразил созданное по проекту MPSV07 многофункциональное аварийно-спасательное судно «Спасатель Ильин», предназначенное для восполнения и обновления флота Госморспасслужбы России. Отмечается, что оно не имеет отношения к Черноморскому флоту, как было заявлено украинской стороной.
Утверждается, что украинский дрон повредил антенны корабля, а также выбил стекла на командном мостике. При этом ГУР МО Украины заявлял о необходимости дорогостоящего ремонта и выведении судна из строя.
Ранее стало известно, что под Одессой на мине подорвался сухогруз. После взрыва судно сильно накренилось и ушло кормой в воду.