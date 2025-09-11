В России сочли никчемным «успех» украинской разведки

Успех ГУР МО Украины при атаке на российское судно под Новороссийском опровергли

Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны (МО) Украины, заявившее об успехе при атаке на российский корабль под Новороссийском, на самом деле поразило гражданское аварийно-спасательное судно. Заявление украинской разведки опроверг Telegram-канал «Изнанка».

По данным канала, ГУР поразил созданное по проекту MPSV07 многофункциональное аварийно-спасательное судно «Спасатель Ильин», предназначенное для восполнения и обновления флота Госморспасслужбы России. Отмечается, что оно не имеет отношения к Черноморскому флоту, как было заявлено украинской стороной.

Утверждается, что украинский дрон повредил антенны корабля, а также выбил стекла на командном мостике. При этом ГУР МО Украины заявлял о необходимости дорогостоящего ремонта и выведении судна из строя.

Ранее стало известно, что под Одессой на мине подорвался сухогруз. После взрыва судно сильно накренилось и ушло кормой в воду.