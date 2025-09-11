Бывший СССР
19:57, 11 сентября 2025Бывший СССР

В России сочли никчемным «успех» украинской разведки

Успех ГУР МО Украины при атаке на российское судно под Новороссийском опровергли
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России / РИА Новости

Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны (МО) Украины, заявившее об успехе при атаке на российский корабль под Новороссийском, на самом деле поразило гражданское аварийно-спасательное судно. Заявление украинской разведки опроверг Telegram-канал «Изнанка».

По данным канала, ГУР поразил созданное по проекту MPSV07 многофункциональное аварийно-спасательное судно «Спасатель Ильин», предназначенное для восполнения и обновления флота Госморспасслужбы России. Отмечается, что оно не имеет отношения к Черноморскому флоту, как было заявлено украинской стороной.

Утверждается, что украинский дрон повредил антенны корабля, а также выбил стекла на командном мостике. При этом ГУР МО Украины заявлял о необходимости дорогостоящего ремонта и выведении судна из строя.

Ранее стало известно, что под Одессой на мине подорвался сухогруз. После взрыва судно сильно накренилось и ушло кормой в воду.

