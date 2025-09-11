Путешествия
В России составили список стран с благоприятными условиями для туристов

Кабмин РФ включил Абхазию список стран с благоприятными условиями для туристов
Алина Черненко

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В России составили список соседних стран с благоприятными условиями для пребывания отечественных туристов. С утвержденным кабмином РФ перечнем ознакомился ТАСС.

Уточняется, что в него включили Абхазию, Белоруссию и Южную Осетию. Для туроператоров, продающих туры в эти сопредельные государства, будут действовать льготы. Какие-либо другие преференции для таких компаний не предусматриваются.

Как пишет источник, создание списка предусмотрено принятым в июле 2025 года законом, который снижает финансовую нагрузку на туроператоров, продающих путевки только в соседние страны со статусом благоприятных для россиян. Они смогут страховать свою ответственность как в сфере внутреннего туризма — на сумму от 500 тысяч рублей. Тем временем при продаже туров в любые зарубежные страны эта сумма начинается от 50 миллионов рублей.

Ранее россиянам раскрыли стоимость туров в Белоруссию. Трехдневная поездка обойдется от 45-60 тысяч рублей на двоих без учета дороги.

