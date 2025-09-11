В России апробируют дрон-ракету «Залп-1»

ВС России апробируют дрон-ракету «Залп-1» для перехвата беспилотников

Вооруженные силы (ВС) России начали апробацию нового дрона-ракеты «Залп-1», предназначенной для перехвата многоцелевых беспилотников противника. Об этом официальный представитель организации-разработчика — Центра беспилотных компетенций — с позывным Барс сообщил ТАСС.

Производитель выпустил менее ста изделий, которые направили на апробацию в зону СВО. «Основное преимущество дрона — его скорость, которая в пике достигает порядка 310 километров в час и, соответственно, позволяет догнать многоцелевые высотные украинские беспилотники», — сообщили в организации.

Барс добавил, что аппарат, который не нашел цель, можно вернуть для повторного использования. Беспилотник может нести 500 граммов полезной нагрузки.

В июле «Известия» писали, что российские дроны-перехватчики «Елка», которые используют в зоне СВО, способны сбить беспилотник любого типа. Аппарат оснащен системой самонаведения, позволяющей работать по принципу «захватил цель — выстрелил — забыл».