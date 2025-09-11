В российском городе объявили опасность безэкипажных катеров

Мэр Новороссийска Кравченко сообщил об опасности безэкипажных катеров

В Новороссийске объявили опасность применения безэкипажных катеров (БЭК). Соответствующий пост опубликовал в своем Telegram-канале мэр российского города Андрей Кравченко.

«Угроза применения безэкипажных катеров (БЭК). Убедительная просьба покинуть набережную и пляжи», — написал он.

Градоначальник призвал граждан, живущих возле береговой линии, не подходить к окнам и укрыться. Помимо того, чиновник посоветовал жителям не находиться на открытом пространстве около моря и сохранять спокойствие.

Ранее стало известно, что в Новороссийске детей выпустили из школы во время воздушной тревоги. Группа детей покинула школу во время работы предупреждающих об опасности сирен. Это произошло в тот момент, когда власти города призвали всех укрыться в безопасных местах.