Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:35, 11 сентября 2025Россия

В российском городе объявили опасность безэкипажных катеров

Мэр Новороссийска Кравченко сообщил об опасности безэкипажных катеров
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В Новороссийске объявили опасность применения безэкипажных катеров (БЭК). Соответствующий пост опубликовал в своем Telegram-канале мэр российского города Андрей Кравченко.

«Угроза применения безэкипажных катеров (БЭК). Убедительная просьба покинуть набережную и пляжи», — написал он.

Градоначальник призвал граждан, живущих возле береговой линии, не подходить к окнам и укрыться. Помимо того, чиновник посоветовал жителям не находиться на открытом пространстве около моря и сохранять спокойствие.

Ранее стало известно, что в Новороссийске детей выпустили из школы во время воздушной тревоги. Группа детей покинула школу во время работы предупреждающих об опасности сирен. Это произошло в тот момент, когда власти города призвали всех укрыться в безопасных местах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это ужасно». ФБР раскрыло новые детали вокруг убийства сторонника Трампа. Что стало известно?

    Освобожденный лидер оппозиции Белоруссии вернулся в республику

    Россиянка залезла на чужой балкон, разбила горшок об голову спасателя и попала на видео

    Прогулку Собчак с Арестовичем по Лондону назвали легализацией террора

    В российском городе объявили опасность безэкипажных катеров

    На Украине заявили об откровенном разговоре с Венгрией

    Раскрыто самое популярное в мире место для новогодних каникул

    Популярная российская юмористка рассказала о жизни с психическим расстройством

    70-летний бывший глава «Зенита» дебютировал в Кубке России по футболу

    Посол ответил на призывы Гааги ужесточить антироссийские санкции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости