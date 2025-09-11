Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:16, 11 сентября 2025Россия

В российском городе детей выпустили из школы во время воздушной тревоги

В Новороссийске детей выпустили из школы во время воздушной тревоги
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

В Новороссийске Краснодарского края детей выпустили из школы во время объявления сигнала воздушной тревоги. Об этом, опубликовав подтверждающие кадры, сообщил Telegram-канал «ЧП Краснодар».

Группа детей покинула школу во время работы предупреждающих об опасности сирен. Это произошло в тот момент, когда власти города призвали всех укрыться в безопасных местах.

Управление образования администрации Новороссийска в Telegram-канале заявило, что большинство детей в момент тревоги находились в школе, а сотрудники действовали по инструкции. Как группа детей покинула здание школы, сейчас выясняется.

«Информация принята к сведению. Проведено совещание с директорами, на котором были рассмотрены все возникшие в практической жизни ситуации», — сообщили там.

В ночь на среду, 10 сентября, мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил об атаке беспилотников на прибрежный город. Через несколько часов стало известно, что в городе также отражают атаку безэкипажных катеров. Сирена, предупреждающая об опасности атаки беспилотников в городе, также звучала днем 10 сентября.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российский губернатор обратился к жителям из-за тяжелой ситуации в регионе. Торговые центры закрыты, школы работают дистанционно

    Глюкоза опубликовала фото с голой грудью

    В России десятки мужчин устроили массовую драку после лезгинки

    В России раскритиковали попытку властей сдержать рост цен на бензин

    Врач предостерег от выдавливания прыщей в «треугольнике смерти»

    Раскрыто число жертв наводнения на Бали

    В России начали поставку новых систем подавления дронов

    В России составили список стран с благоприятными условиями для туристов

    Появилось видео срыва ротации ВСУ ударами российских дронов

    Сырский пожаловался на глубину российских ударов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости