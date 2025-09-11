В российском городе детей выпустили из школы во время воздушной тревоги

В Новороссийске Краснодарского края детей выпустили из школы во время объявления сигнала воздушной тревоги. Об этом, опубликовав подтверждающие кадры, сообщил Telegram-канал «ЧП Краснодар».

Группа детей покинула школу во время работы предупреждающих об опасности сирен. Это произошло в тот момент, когда власти города призвали всех укрыться в безопасных местах.

Управление образования администрации Новороссийска в Telegram-канале заявило, что большинство детей в момент тревоги находились в школе, а сотрудники действовали по инструкции. Как группа детей покинула здание школы, сейчас выясняется.

«Информация принята к сведению. Проведено совещание с директорами, на котором были рассмотрены все возникшие в практической жизни ситуации», — сообщили там.

В ночь на среду, 10 сентября, мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил об атаке беспилотников на прибрежный город. Через несколько часов стало известно, что в городе также отражают атаку безэкипажных катеров. Сирена, предупреждающая об опасности атаки беспилотников в городе, также звучала днем 10 сентября.