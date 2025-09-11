В российской больнице санитарок перевели на должности уборщиц

В одной из екатеринбургских больниц резко уменьшили выплаты сотрудникам. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По его данным, изменения коснулись медсестер и санитарок. Первым резко сократили стимулирующие выплаты. Санитарок же и вовсе перевели на должности уборщиц с соответствующим снижением оклада.

Главврач объяснил принятые меры долгами, которые накопила больница. На начало 2025 года медицинское учреждение задолжало почти 230 миллионов рублей.

Ранее в Красноярском крае фельдшеры пригрозили уволиться из-за низких зарплат. После этого им пообещали повысить размер стимулирующих выплат. До этого медики записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину.