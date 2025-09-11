Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:38, 11 сентября 2025Россия

В Совфеде отреагировали на расправу над выступавшим против помощи Киеву активистом из США

Сенатор Шендерюк-Жидков назвал смерть Кирка большой утратой для консерваторов
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Jim Urquhart / Reuters

Смерть активиста из США Чарли Кирка стала большой утратой для всего консервативного движения. Так на расправу над выступавшим против помощи Украине сторонником республиканцев отреагировал член Совфеда Александр Шендерюк-Жидков в беседе с РИА Новости.

По его словам, Кирк боролся за традиционные ценности и христианские идеалы, а специальную военную операцию считал внутренним делом России, являясь одним из немногих здравых мыслителей молодой Америки. Сенатор считает, что покушение на активиста «свидетельствует о том, что либералы готовы пойти на любое преступление ради своих безумных идей».

Ранее зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Лентой.ру» указал на схожесть покушений на Кирка и американского президента Дональда Трампа. По его словам, расправа над активистом выглядит как предупреждение тем политическим деятелям, которые «являются противниками партии войны в украинском конфликте».

Покушение на консервативного активиста и сторонника Трампа Чарли Кирка произошло 10 сентября во время его выступления на территории Университета долины Юта. Он был доставлен в больницу в критическом состоянии, однако спасти его врачам не удалось.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лукашенко помиловал 52 заключенных и предложил США большую сделку. Вашингтон взамен снял санкции с главной авиакомпании Белоруссии

    Лукашенко дал оценку снятию американских санкций с Белоруссии

    Мосбиржа сообщила об остановке торгов

    «Погубил сотни человек и сбежал». В «Ахмате» обвинили российского бойца в работе на ВСУ. Спецназ начал охоту на него

    Российская ОПГ заработала 80 миллионов рублей на афере с поддельными документами

    Доходы России от экспорта нефти упали

    Российская актриса восхитилась Лукашенко

    Раскрыта программа одного из крупнейших фестивалей поп-культуры в России

    Прославленный хоккеист поделился впечатлением от Москвы

    В Совфеде отреагировали на расправу над выступавшим против помощи Киеву активистом из США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости