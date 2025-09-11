В Совфеде отреагировали на расправу над выступавшим против помощи Киеву активистом из США

Сенатор Шендерюк-Жидков назвал смерть Кирка большой утратой для консерваторов

Смерть активиста из США Чарли Кирка стала большой утратой для всего консервативного движения. Так на расправу над выступавшим против помощи Украине сторонником республиканцев отреагировал член Совфеда Александр Шендерюк-Жидков в беседе с РИА Новости.

По его словам, Кирк боролся за традиционные ценности и христианские идеалы, а специальную военную операцию считал внутренним делом России, являясь одним из немногих здравых мыслителей молодой Америки. Сенатор считает, что покушение на активиста «свидетельствует о том, что либералы готовы пойти на любое преступление ради своих безумных идей».

Ранее зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Лентой.ру» указал на схожесть покушений на Кирка и американского президента Дональда Трампа. По его словам, расправа над активистом выглядит как предупреждение тем политическим деятелям, которые «являются противниками партии войны в украинском конфликте».

Покушение на консервативного активиста и сторонника Трампа Чарли Кирка произошло 10 сентября во время его выступления на территории Университета долины Юта. Он был доставлен в больницу в критическом состоянии, однако спасти его врачам не удалось.