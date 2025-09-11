Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:01, 11 сентября 2025РоссияЭксклюзив

В России указали на схожесть покушений на Трампа и Кирка

Депутат Чепа указал на схожесть покушений на Трампа и Кирка
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Cheney Orr / Reuters

Покушение на одного из крупнейших молодых политических лидеров Чарли Кирка похоже на покушение на американского президента Дональда Трампа, указал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Комментарием он поделился с «Лентой.ру».

Покушение на американского консервативного активиста и сторонника Трампа Чарли Кирка было совершено во время его выступления на территории Университета долины Юта. Пострадавший был доставлен в больницу в критическом состоянии. Позднее Трамп сообщил о том, что активист не выжил.

Кирк был человеком с очень активной жизненной позицией, отметил депутат. Он поддерживал республиканцев и Трампа, у него всегда было свое мнение по Крыму и относительно украинского президента Владимира Зеленского, которое не совпадало с курсом демократов, рассказал Чепа. Парламентарий добавил, что Кирк занимал очень взвешенную позицию по украинскому конфликту и расходованию средств на эту войну. Кроме того, он неоднократно говорил о причинах этого конфликта и будущем Зеленского, а также срыве им тех договорных позиций, которых придерживался Трамп.

То есть это покушение выглядит как определенное предупреждение тем политическим деятелям, которые являются противниками партии войны в украинском конфликте, и это очень печальное событие

Алексей Чепадепутат Госдумы

«Я изначально всегда говорил об украинском следе в истории с покушением на Трампа, и ФБР его всячески замыливало. Мне кажется, что следы приведут к одним и тем же организаторам», — заключил депутат.

Губернатор Юты Спенсер Кокс назвал смерть активиста политическим убийством и напомнил, что в штате еще не отменена смертная казнь, заверив, что преступник понесет наказание.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российский губернатор обратился к жителям из-за тяжелой ситуации в регионе. Торговые центры закрыты, школы работают дистанционно

    Москвичкам рассказали о рекордном давлении

    Бездыханного россиянина нашли на вилле в стране Азии

    Скандально известный многоженец заявил о готовности явиться к следователям

    Раскрыто требования Трампа к Нетаньяху после удара по Дохе

    Умерла звезда «Гремлинов» Полли Холлидей

    Россияне организовали бизнес на ДТП и получали деньги от страховых компаний

    Европейской стране передумали выделять деньги на строительство Россией ядерных реакторов

    ВТБ предложили продать крупную страховую компанию

    В России указали на схожесть покушений на Трампа и Кирка

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости