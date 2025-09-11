Депутат Чепа указал на схожесть покушений на Трампа и Кирка

Покушение на одного из крупнейших молодых политических лидеров Чарли Кирка похоже на покушение на американского президента Дональда Трампа, указал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Комментарием он поделился с «Лентой.ру».

Покушение на американского консервативного активиста и сторонника Трампа Чарли Кирка было совершено во время его выступления на территории Университета долины Юта. Пострадавший был доставлен в больницу в критическом состоянии. Позднее Трамп сообщил о том, что активист не выжил.

Кирк был человеком с очень активной жизненной позицией, отметил депутат. Он поддерживал республиканцев и Трампа, у него всегда было свое мнение по Крыму и относительно украинского президента Владимира Зеленского, которое не совпадало с курсом демократов, рассказал Чепа. Парламентарий добавил, что Кирк занимал очень взвешенную позицию по украинскому конфликту и расходованию средств на эту войну. Кроме того, он неоднократно говорил о причинах этого конфликта и будущем Зеленского, а также срыве им тех договорных позиций, которых придерживался Трамп.

То есть это покушение выглядит как определенное предупреждение тем политическим деятелям, которые являются противниками партии войны в украинском конфликте, и это очень печальное событие Алексей Чепа депутат Госдумы

«Я изначально всегда говорил об украинском следе в истории с покушением на Трампа, и ФБР его всячески замыливало. Мне кажется, что следы приведут к одним и тем же организаторам», — заключил депутат.

Губернатор Юты Спенсер Кокс назвал смерть активиста политическим убийством и напомнил, что в штате еще не отменена смертная казнь, заверив, что преступник понесет наказание.