Убитый в США соратник Трампа Чарли Кирк назвал Крым частью России в своем шоу

Консервативный американский активист Чарли Кирк, убитый на мероприятии в Юте, называл Крым частью России, которую никогда не нужно было передавать Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

В своем шоу The Charlie Kirk Show в 2025 году Кирк называл Крым частью России и подчеркивал, что так было всегда. По его мнению, на полуострове живут русские, которые хотят быть с Москвой. «Крым нельзя забрать [у России], и точка», — говорил соратник американского президента Дональда Трампа.

На Чарли Кирка совершили покушение в ходе его выступления на территории Университета долины Юта. Его привезли в больницу в критическом состоянии. Позже Трамп сообщил, что пострадавший не выжил.

