Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:42, 11 сентября 2025Мир

Убитый в США соратник Трампа называл Крым частью России

Убитый в США соратник Трампа Чарли Кирк назвал Крым частью России в своем шоу
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Чарли Кирк

Чарли Кирк. Фото: Reuters

Консервативный американский активист Чарли Кирк, убитый на мероприятии в Юте, называл Крым частью России, которую никогда не нужно было передавать Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

В своем шоу The Charlie Kirk Show в 2025 году Кирк называл Крым частью России и подчеркивал, что так было всегда. По его мнению, на полуострове живут русские, которые хотят быть с Москвой. «Крым нельзя забрать [у России], и точка», — говорил соратник американского президента Дональда Трампа.

На Чарли Кирка совершили покушение в ходе его выступления на территории Университета долины Юта. Его привезли в больницу в критическом состоянии. Позже Трамп сообщил, что пострадавший не выжил.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Им грозит опасность». На Западе рассказали о предупреждении Путина союзникам Киева

    Российские подростки толпой избили 12-летнюю школьницу и поставили ее на колени

    Ценам на золото предсказали скачок

    В Крыму назвали тупиковой идею Макрона о войсках на Украине

    Два задержанных человека оказались непричастны к покушению на соратника Трампа

    Минобороны раскрыло подробности о ночных ударах ВСУ по России

    Экс-губернатор Курской области признался во взяточничестве

    На Украине военкомы задержали оператора австрийской телекомпании

    В Госдуме ответили на слова Трампа о затягивании украинского конфликта

    В России оценили провокацию Киева с дронами в Польше

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости