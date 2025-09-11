В США потренировались уничтожать российскую артиллерию

В США уничтожили макет российской САУ «Мста-С» на испытаниях новых дронов

Армия США провела демонстрационные испытания новых дронов Launched Effects. В ходе тренировки операторы уничтожили макет российской самоходной артиллерийской установки (САУ), пишет Defence Blog.

К классу Launched Effects относят различные компактные дроны, вроде аппарата Atlas 600, которые можно запускать с земли или транспортных средств. Их планируют использовать для разведки, целеуказания и нанесения ударов. В ходе учений на базе Льюис — Маккорд в штате Вашингтон продемонстрировали применение системы ближнего радиуса действия Launched Effects Short-Range (LE-SR).

«Ключевой особенностью демонстрации стало использование реалистичных макетов техники противника, в том числе полномасштабной модели российской 152-миллиметровой самоходной гаубицы "Мста-С". Суррогатной целью была одна из нескольких полноразмерных систем, развернутых для имитации вражеской техники в условиях боя», — говорится в публикации.

Отмечается, что Launched Effects отличаются от традиционных дронов и барражирующих боеприпасов способностью работать скоординированными «волчьими стаями».

В августе армия США применила квадрокоптер с противопехотной миной Claymore для перехвата беспилотника в ходе испытаний. Цель уничтожили направленным взрывом.