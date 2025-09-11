Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:37, 11 сентября 2025Наука и техника

В США потренировались уничтожать российскую артиллерию

В США уничтожили макет российской САУ «Мста-С» на испытаниях новых дронов
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: U.S. Army

Армия США провела демонстрационные испытания новых дронов Launched Effects. В ходе тренировки операторы уничтожили макет российской самоходной артиллерийской установки (САУ), пишет Defence Blog.

К классу Launched Effects относят различные компактные дроны, вроде аппарата Atlas 600, которые можно запускать с земли или транспортных средств. Их планируют использовать для разведки, целеуказания и нанесения ударов. В ходе учений на базе Льюис — Маккорд в штате Вашингтон продемонстрировали применение системы ближнего радиуса действия Launched Effects Short-Range (LE-SR).

«Ключевой особенностью демонстрации стало использование реалистичных макетов техники противника, в том числе полномасштабной модели российской 152-миллиметровой самоходной гаубицы "Мста-С". Суррогатной целью была одна из нескольких полноразмерных систем, развернутых для имитации вражеской техники в условиях боя», — говорится в публикации.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность. Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность.Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
9 августа 2023

Отмечается, что Launched Effects отличаются от традиционных дронов и барражирующих боеприпасов способностью работать скоординированными «волчьими стаями».

В августе армия США применила квадрокоптер с противопехотной миной Claymore для перехвата беспилотника в ходе испытаний. Цель уничтожили направленным взрывом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лукашенко помиловал 52 заключенных и предложил США большую сделку. Вашингтон взамен снял санкции с главной авиакомпании Белоруссии

    Лукашенко дал оценку снятию американских санкций с Белоруссии

    Мосбиржа сообщила об остановке торгов

    «Погубил сотни человек и сбежал». В «Ахмате» обвинили российского бойца в работе на ВСУ. Спецназ начал охоту на него

    Российская ОПГ заработала 80 миллионов рублей на афере с поддельными документами

    Доходы России от экспорта нефти упали

    Российская актриса восхитилась Лукашенко

    Раскрыта программа одного из крупнейших фестивалей поп-культуры в России

    Прославленный хоккеист поделился впечатлением от Москвы

    В Совфеде отреагировали на расправу над выступавшим против помощи Киеву активистом из США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости