22:02, 10 сентября 2025Мир

В США удивились безопасности российских дорог

Журналист Макдональд: Дороги в России безопаснее, чем в США
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Автомобильные дороги в России безопаснее, чем в США. Еще недавно это было невозможно представить, однако сейчас об этом говорит статистика. На это указал американский журналист Брайан Макдональд в социальной сети X.

«Необычайный поворот: дороги России, которые когда-то были синонимами аварийности, теперь статистически безопаснее, чем в Америке. Два десятилетия назад это было бы немыслимо», — написал журналист.

Так он прокомментировал опубликованную газетой Financial Times статистику, согласно которой в Соединенных Штатах каждый год в ДТП погибают 150 человек на миллион жителей, в то время как в России — 110.

Ранее стало известно, что власти прорабатывают вопрос запрета выезда на дороги общего пользования водителям питбайков. Согласно предложенным изменениям, штраф за такое нарушение будет составлять до 30 тысяч рублей.

