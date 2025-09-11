Мир
02:18, 11 сентября 2025Мир

В Венгрии оценили шансы Украины выиграть на поле боя

Глава МИД Венгрии Сийярто исключил победу Украины в конфликте с РФ на поле боя
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто предположил, может ли Украина выиграть конфликт с Россией на поле боя. Об этом он высказался в интервью белорусскому телеканалу «Первый информационный».

Сийярто оценил шансы Украины выиграть на поле боя и исключил подобный сценарий. По его мнению, следует завершить кризис дипломатическим путем.

«Мы видим, что эта война не может быть выиграна Украиной на поле боя. Лучший способ закончить этот конфликт — за столом переговоров. Чем дольше он длится, тем больше украинцев гибнет, еще больше разрушений происходит, да и риск эскалации возрастает», — заключил глава венгерского МИД.

Ранее Сийярто пожаловался на попытки втянуть Венгрию в конфликт на Украине. «Мы одна из нескольких стран, кто думает о войне иначе, имеем иное мнение. Мы призывали к прекращению огня и мирным переговорам с самого начала», — отметил он.

