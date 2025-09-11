Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
12:29, 11 сентября 2025Забота о себе

Врач предупредил о последствиях приема пищи перед компьютером

Врач Пуэйо: Прием пищи перед компьютером приводит к функциональной диспепсии
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Fiordaliso / Getty Images

Гастроэнтеролог Хорди Серра Пуэйо заявил, что прием пищи перед компьютером может обернуться болезнями желудочно-кишечного тракта. О последствиях этой привычки он предупредил в беседе с изданием La Razon.

Как пояснил Пуэйо, такая привычка приводит к функциональной диспепсии. «Она характеризуется дискомфортом, таким как боль или жжение в верхней части живота, раннее насыщение, чувство переполненности и вздутие после еды», — подчеркнул он.

Материалы по теме:
Иммунный вопрос. Что такое пассивная иммунизация и кому она может быть показана?
Иммунный вопрос.Что такое пассивная иммунизация и кому она может быть показана?
21 декабря 2022
«Лекарство от всех болезней, кроме смерти»: что говорят врачи о пользе и вреде масла черного тмина
«Лекарство от всех болезней, кроме смерти»:что говорят врачи о пользе и вреде масла черного тмина
24 сентября 2022

Кроме того, из-за приема пищи перед компьютером нарушается кишечный барьер, отметил доктор. «Когда кишечный барьер становится более проницаемым, вещества, которые в норме не должны проходить через него, такие как остатки пищи или токсины, могут попасть в кровоток, активировав тем самым иммунную систему и вызвав воспаление», — отметил врач.

Ранее гастроэнтеролог Триша Пасрича заявила, что не стоит брать в туалет телефон. По ее словам, такая привычка чревата анальными трещинами.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Европейской стране передумали выделять деньги на строительство Россией ядерных реакторов

    Полина Гагарина назвала размер груди

    В России назвали профессию с наибольшим ростом зарплат

    Врач предупредил о последствиях приема пищи перед компьютером

    Российские объекты подверглись атакам РСЗО HIMARS и ракеты «Нептун»

    Латвия решила закрыть воздушное пространство над границей с Россией

    Армия России заняла населенный пункт в Днепропетровской области

    Названы подвергшиеся ударам ВС России украинские объекты

    Российская школьница отвесила пощечину сверстнице и попала на видео

    Россиянка показала на видео купленные в «Пятерочке» конфеты с червями

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости