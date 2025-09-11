Захарова прокомментировала покушение на соратника Трампа

Захарова: США должны провести расследование покушения на соратника Трампа

США должны провести расследование покушения на соратника Дональда Трампа консервативного активиста Чарльза Кирка и найти преступника, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее цитирует РИА Новости.

«Должно пройти расследование, должны найти непосредственно преступника и тех, кто наверняка был вовлечен в это страшное преступление», — подчеркнула российский дипломат.

Ранее член Палаты представителей Конгресса от демократов Джо Морелл в связи с покушением на Кирка заявил, что Штаты сбились с пути.