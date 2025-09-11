В Турции произошло землетрясение

Около Анкары произошло землетрясение магнитудой 4,1

В турецкой провинции Анкара произошло землетрясение. Об этом сообщает местное управление по борьбе со стихийными бедствиями (AFAD).

Подземные толчки были зафиксированы в полдевятого утра в 70 километрах к северо-востоку от турецкой столицы, неподалеку от города Каледжик. Магнитуда землетрясения составила 4,1 по шкале Рихтера. Очаг залегал на глубине 11 километров. Сейсмическая активность ощущалась в некоторых районах Анкары, прежде всего сообщения поступали от жильцов высотных домов и старого фонда. В панике жители района Чанкая выбежали на улицы. О пострадавших и разрушениях не сообщается.