16:20, 11 сентября 2025

Жизель Бюндхен похвасталась чемоданами на сумму более двух миллионов рублей

Супермодель Бюндхен похвасталась чемоданами на сумму более двух миллионов рублей
Екатерина Ештокина

Фото: @gisele

Бразильская супермодель Жизель Бюндхен похвасталась дорогостоящими чемоданами. Соответствующее фото появилось в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

44-летняя манекенщица разместила снимок, на котором запечатлела 11 твердых прямоугольных сумок для вещей английского бренда Globe Trotter. На каждом комплекте чемоданов присутствовали инициалы владельцев: самой модели, ее детей и возлюбленного.

По данным издания People, общая сумма всех изделий составила более 30 тысяч долларов (более двух миллионов рублей).

В августе 44-летняя Жизель Бюндхен без бюстгальтера снялась в рекламе. На одном из размещенных снимков модель позировала в черных капроновых колготках, сквозь которые просвечивались трусы в тон с высокой посадкой.

