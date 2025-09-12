Банк России резко понизил курс доллара

Официальный курс доллара опустился до 84,37 рубля

Банк России установил официальный курс доллара на 13-15 сентября на уровне 84,38 рубля, а евро опустил до 99,33 рубля. Об этом сообщается на сайте Центробанка (ЦБ).

По сравнению с курсом 11 сентября американская валюта потеряла 1,28 рубля, европейская снизилась на 41 копейку.

В первой половине рабочей недели рубль, наоборот, терял позиции — например, курс евро вырос за три дня примерно на 4,3 рубля. Столь резкую динамику эксперты связывали в том числе с ожиданиями дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики российского Центробанка.

После того как ЦБ снизил ставку только до 17 процентов годовых фондовый рынок отреагировал снижением котировок, а доллар стал терять позиции, отступая в моменте, по данным Investing, менее чем до 81,5 рубля.