15:29, 12 сентября 2025Экономика

Рубль стал укрепляться к доллару после снижения ключевой ставки ЦБ

Курс доллара на российском межбанковском рынке упал до 83,84 рубля
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

После решения руководства Центробанка (ЦБ) снизить ключевую ставку рубль начал укрепляться к доллару. Об этом свидетельствуют данные межбанковского рынка РФ.

К 15:15 по московскому времени котировки американской валюты потеряли 1,09 процента, или 92 копейки. На минимуме курс доллара падал до 83,25 рубля. Схожую динамику демонстрировали и котировки европейской валюты. Курс евро на межбанковском рынке РФ к тому времени снижался на 0,89 процента (примерно га 87 копеек) и падал до 98,29 рубля.

Рубль укрепляется к ведущим мировым валютам после решения совета директоров ЦБ продолжить взятый в начале лета курс на ослабление денежно-кредитной политики (ДКП). По итогам сентябрьского заседания руководство регулятора понизило ключевую ставку на 100 базисных пунктов (б.п.). За последние 3,5 месяца планка снизилась на 400 б.п.

В начале сентября курс рубля к доллару и евро демонстрировал противоположную динамику. Котировки американской и европейской валют обновили несколько рекордов. Курс доллара впервые с 11 апреля преодолел отметку в 85 рублей, а котировки евро превысили психологический уровень в 100 рублей и достигли максимального значения с 10 февраля. Несмотря на наблюдающийся сейчас откат, ряд экспертов сходится во мнении, что до конца года доллар и евро значительно укрепятся к рублю. Этому будет способствовать в том числе снижение цен на российские энергоносители (в первую очередь, нефть), увеличение импорта при снижении экспорта, восстановление спроса на иностранную валюту, а также высокий уровень расходов федбюджета.

На этом фоне старший аналитик Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Тарасенко ожидает, что в обозримом будущем котировки доллара вернутся в районе 100 рублей. При таком раскладе, утверждает глава ВТБ Андрей Костин, котировки американской валюты вновь станут оптимальными для российских экспортеров.

