Российский фондовый рынок отреагировал на решение Центробанка снижением

Индекс Мосбиржи упал почти на 20 пунктов после решения ЦБ снизить ставку до 17 %

Российский фондовый рынок отреагировал снижением на заявление Центробанка о корректировке ключевой ставки только до 17 процентов. Индекс Мосбиржи, составлявший на 13:30 2894,87 пункта, опустился за 10 минут почти на 20 пунктов, до 2875,73, свидетельствуют данные торгов. К моменту написания материала показатель еще немного ускорил падение, снижаясь на 1,22 процента, до примерно 2872,5 пункта.

Решение ЦБ, которое он объяснил в том числе сохраняющимися высокими инфляционными ожиданиями россиян, оказалось ожидаемым, но сдержанным, отмечает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, с комментарием которой ознакомилась «Лента.ру».

Эксперты почти единогласно ожидали снижения ставки, но в большинстве своем предполагали, что шаг снижения будет более значительным, сохранившись на уровне двух процентных пунктов, то есть считая, что ставка упадет до 16 процентов годовых.

В частности, за такой сценарий высказывались семь из девяти опрошенных агентством Bloomberg экономистов.